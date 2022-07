München (ots) -Eine stylische Villa auf Ibiza, feierwütige Social-Media-Stars und 10.000 Euro: 13 Content Creator*innen, zwei Wildcard-Gewinner*innen aus der Joyn Community und Host Jonas Wuttke feiern gemeinsam in der zweiten Staffel des erfolgreichen Joyn Originals "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?" eine verrückte Hausparty - ab 18. August 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn. Wer muss die Party frühzeitig verlassen und wer gewinnt am Ende 10.000 Euro für einen guten Zweck?Auch in der zweiten Staffel der Reality-Serie sind viele bekannte Gesichter mit von der Partie: Shaiden Rogue (@slim.shaiden), Kevin Bongers (@orangemorange), Ela (@gwendolynceline), Eduard (@eduardbaka), Walentina (@walentinadoroninaofficial), Dylan Do (@dylandoo), Larissa Neumann (@tigerlariz), Alex V (@alexv), Udo Bönstrup (@udo), Celina (@neverbaby_26), Mefyou (@mefyou), Camelia (@minicuta) und Marek Fritz (@marekfritz).Mehrere Kamerateams begleiten die Creator*innen auf Schritt und Tritt. Jede Stunde bestimmt die Partytruppe eine Person, deren "Vibe" am wenigsten zur Gruppe passt und die das Haus verlassen muss - dieses Mal unter anderem auch in einem offenen Voting, das für ordentlich Zündstoff sorgt. Am Ende kann nur eine*r zum wildesten Party Animal gekürt werden, um 10.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen. Eine weitere Neuerung in der zweiten Staffel: In einer Nebenvilla empfängt Rewi (Rewinside) alle ausgeschiedenen Teilnehmenden, die reflektiert über das Geschehene berichten. Fans des Formats können sich zusätzlich auf zwei Musik-Acts freuen.Joyn zeigt ab 18. August 2022 wöchentlich kostenlos zwei Episoden der zwölfteiligen Serie "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?". Produziert wird das Format von moonvibe exklusiv für Joyn.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Über moonvibeDie moonvibe GmbH ist ein Medienunternehmen der Influencer Jonas Ems und Jonas Wuttke. Als erfahrene Social Media Creator bieten sie mit ihrer Firma alles aus eigener Hand: Konzeption, Produktion und Distribution. Das Angebot umfasst Branded Content, Original Content sowie ein eigenes Talent Management. Mit ihren Social Media Original Formaten "Krass Klassenfahrt" und "Villa der Liebe", deren Staffeln stets unter Partizipation der relevantesten Influencer*innen Deutschlands entstehen, haben sie bereits mehrfach erfolgreich den Aufbau von nachhaltigen Reichweiten vollzogen. "Krass Klassenfahrt" hat sich zu einer der erfolgreichsten Webserien in Deutschland entwickelt. 2021 ist die Filmversion der Serie "Krass Klassenfahrt - Der Kinofilm" erfolgreich gestartet.Pressekontakt:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5267183