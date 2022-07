Das Berliner FinTech Moonfare hat die Marke von 2 Mrd. Euro an Assets under Management überschritten. Nicht viel, wenn man die Zahlen des Unternehmens mit jenen anderer namhafter Vermögensverwalter vergleicht. Der Unterschied: Das FinTech richtet sich mit dem Angebot auf seiner digitalen Plattform an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...