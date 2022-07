Im laufenden Jahr konnte Shell lange Zeit von geradezu explodierenden Preisen bei Öl und Gas profitieren. Das beförderte die Kurse des Ölkonzerns von einem Höchststand zum nächsten und viele Analysten betrachteten die Aktie dennoch die meiste Zeit weiter als unterbewertet. Aus den höchsten Kurszielen scheint aber so schnell erst einmal nichts zu werden.Denn wie es scheint, ist die Hochphase beim Ölrpeis für den Moment vorbei. In den letzten Tagen war zu beobachten, dass die Preise für das schwarze Gold sehr deutlich in Richtung Süden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...