Bonn (ots) -Donnerstag, 14. Juli 2022, ab 17.30 UhrEin Jahr nach der Flutphoenix sendet Themenschwerpunkt zum ersten Jahrestag der FlutkatastropheDie Flut, die Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am 14. Juli 2021 erreichte, gilt als eine der größten Naturkatastrophen der jüngeren deutschen Geschichte. Sie brachte Tod, Leid und Verwüstung, kostete hunderte Menschenleben und zerstörte tausende Existenzen. Ein Jahr danach blickt phoenix im TV und im Livestream der phoenix App mit einem Themenschwerpunkt zurück - und nach vorne.Ab 17.30 Uhr widmet sich phoenix vor ort dem ersten Jahrestag der Flut und überträgt die zentrale Gedenkveranstaltung im Kurpark von Bad Neuenahr live. Neben Betroffenen werden auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Landrätin Cornelia Weigand und Bürgermeister Guido Orthen, stellvertretend für die von der Flut betroffenen Kommunen, sprechen. Umrahmt wird das Programm durch Musiker aus der Region.Um 20.00 Uhr sucht Harald Lesch auf phoenix unter dem Titel "Wetterextreme: Das neue Normal?" nach den Ursachen von Extremwetterlagen und wagt einen Blick in die Zukunft. Die Sendung "Stadt, Land - unter?" stellt ab 20.30 Uhr Konzepte gegen Starkregen vor, die findige Bürgermeister, kreative Stadtplanerinnen und clevere Visionäre zum Schutz vor Naturkatastrophen entwickeln. Um 21 Uhr widmet sich der Film "Angst nach der Ahrflut" dem Wiederaufbau im Ahrtal und stellt die Frage, ob diese Region für ihre Bewohner überhaupt sicher ist.In einer Sonderausgabe von "phoenix persönlich" kommen ab 21.30 Uhr Betroffene der Flutkatastrophe auf dem Ereignis- und Dokumentationskanal zu Wort. Zu Gast bei Inga Kühn sind die Landrätin des Kreis Ahrweiler Cornelia Weigand, Winzerin Meike Näkel vom Weingut Meyer-Näkel in Dernau sowie Marion und Andreas Surrey, die durch die Flutkatastrophe ihr Zuhause verloren haben und nun in einem Tiny House leben.Anschließend weitet phoenix den Blick und schaut mit der Deutschland-TV-Premiere der vierteiligen Doku-Reihe "Land unter" ab 22.15 Uhr auf mögliche Szenarien steigender Wasserfluten auf der ganzen Welt. Der renommierte Fotojournalist Kadir van Lohuizen geht in vier Folgen auf Spurensuche - von der Arktis über Asien, Nordamerika und Inseln des Pazifiks bis nach Europa -, um die Folgen des ansteigenden Meeresspiegels und menschengemachter Landabsenkungen zu dokumentieren. Dabei diskutiert er drohende Folgen des Klimawandels mit internationalen Wissenschaftler:innen, Beauftragten für Hochwasser- und Küstenschutz und mit Menschen, deren Existenz durch den steigenden Meeresspiegel unmittelbar bedroht ist.Der phoenix-Themenschwerpunkt zum Jahrestag der Flut im Überblick:17:30 phoenix vor ort zum Jahrestag der Flutkatastrophemit Live-Übertragung der zentralen Gedenkveranstaltung20:00 Wetterextreme: Das neue Normal?20:30 Stadt, Land - unter?21:00 Angst nach der Ahrflut21:30 phoenix persönlich spezial22:15 Land unter: Grönland & die Niederlande23:00 Land unter: Miami & New York23:45 Land unter: Indonesien & Bangladesch00:30 Land unter: Pazifikinsel