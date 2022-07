Tarmstedt (ots) -Rund 750 Aussteller zeigen neben vielen Landmaschinen auch Highlights für Familien, Haus- und Gartenbesitzer und Pferdefreunde - Atemberaubende Tierschauen - Toller Tag für KinderAm morgigen Freitag (8. Juli) öffnen sich die Tore für die 72. Tarmstedter Ausstellung, die vier Tage lang bis zum Montag, 11. Juli 2022 ein attraktives Ausstellungs- und Rahmenprogramm für die ganze Familie bietet. Nach zwei Jahren Pause wird die Tarmstedter Ausstellung nun endlich wieder "live" durchgeführt und präsentiert sich den Besuchern aus dem gesamten norddeutschen Raum mit einem von 750 Ausstellern auf mehr als 18 Hektar Ausstellungsfläche komplett ausgebuchten Gelände.Doppelt attraktive Ausstellung: Anders als andere Messen, Ausstellungen und Gewerbeschauen ist die Tarmstedter Ausstellung für ihre Besucher dreifach attraktiv.Landwirtschaftsausstellung: Sie bietet einerseits als größte regionale Landwirtschaftsausstellung im Norden ein umfassendes Programm für die niedersächsischen Landwirte vom neuen Schlepper und neuen Landmaschinen aller Art über Technik für die Präzisionslandwirtschaft und landwirtschaftlichen Bedarf bis zur Fütterungstechnik für Kühe. Im Mittelpunkt der 72. Tarmstedter Ausstellung steht das Thema Digitalisierung "Landwirtschaft 4.0", das sich durch beinahe alle Sparten der Landtechnik, des Pflanzenbaus, der Betriebsführung und der Tierhaltung zieht.Haus- und Garten, Familien- und Verbraucherausstellung: Gleichzeitig spricht die Tarmstedter Ausstellung mit ihrem breiten Ausstellungsangebot für Haus, Garten, Bauen und Renovieren, Hobby und Freizeit sowie Technik für Handwerk und Gewerbe gezielt die breite Bevölkerung aus dem Elbe-Weser-Dreieck, Bremen und dem Umland an. Die Aussteller stellen ihre Neuheiten für den Haushalt sowie von energiesparenden Techniken über die neuesten Gartengeräte, Rasenmäher und Motorsägen bis zu komfortablen Einrichtungen für den Garten vor.Attraktives Rahmenprogramm: Die Besucher erwartet zudem ein sehr attraktives Rahmenprogramm an allen vier Tagen: Das Angebot reicht vom ganztägigen Tiershowprogramm über interessante Vorträge bis hin zum rustikalen Musikprogramm für die ältere Generation während der Ausstellungstage und zusätzlich noch Abendveranstaltungen mit Live-Musik oder einer Zeltdisco.Alle aktuellen Informationen finden sich auf der Website www.tarmstedter-ausstellung.de, die auch praktische Features wie einen digitalen Geländeplan mit Ausstellerliste bietet. Dort gibt es auch einen Online-Ticketshop, an dem sich Besucher ihr Ticket vorab kaufen und zu Hause ausdrucken können. Kurzentschlossene können sich ihre Eintrittskarte aber auch an der Tageskasse vor Ort kaufen.Pressekontakt:GMC Marketing GmbHDirk Giescheninfo@gmc-marketing.deTel: 04283/981190Original-Content von: Ausstellungs GmbH Tarmstedt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62840/5267341