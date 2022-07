Von Stephen NakrosisThe Wall Street JournalÜbersetzung: Stefanie KonradGameStop hat am Mittwoch bekannt gegeben, einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 durchzuführen. Die Aktie des Videospielhändlers ist daraufhin nachbörslich gestiegen. Der Handel auf splitbereinigter Basis wird am 22. Juli starten.Das US-Unternehmen mit Sitz in Grapevine, Texas, schlug im März einen Aktiensplit vor. Zu diesem Zeitpunkt legte GameStop das Splitverhältnis allerdings noch nicht fest, da es die Aktionäre noch brauchte, ...

