Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag die Erholung vom Vortag ausgeweitet.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag die Erholung vom Vortag ausgeweitet. Der EuroStoxx 50 tendierte am späten Vormittag 1,65 Prozent fester mit 3478,29 Punkten. Der französische Cac 40 zog um 1,56 Prozent auf 6004,55 Punkte an, während der britische FTSE 100 mit 1,1 Prozent auf 7186,37 Zähler nicht ganz mithielt. Der britische Premierminister Boris Johnson will...

