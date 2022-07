Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3108 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/65 geht es um Berenberg und AT&S, Vormittags-Comebacks von Erste Group und voestalpine (trotz neuem Shorter), den ATX, der heuer um die KESt gefallen ist, die grossen ATXPrime-Gewinner seit dem Rekordjahr 2007: Do&Co, AT&S, Verbund, S Immo, Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, CA Immo, Andritz, Lenzing. Das wars auch schon. News gibt es zu Agrana, Warimpex, Andritz und UBM, Research zu eben AT&S, Rosenbauer und Valneva. Erwähnt werden: Daniel Merl, Head of Investor Relations bei ...

