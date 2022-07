(shareribs.com) New York 07.07.2022 - Die Ölpreise stehen weiterhin unter dem Eindruck der wachsenden Konjunktursorgen. Derweil meldete das API für die vergangene Woche einen Bestandsanstieg. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,825 Mio. Barrel angestiegen. Im Vorfeld erwartet wurde ein Rückgang um 1,1 Mio. ...

