Objectway, ein globaler Anbieter von Software für Wealth, Banking und Asset Management, wird in der IBS Intelligence Sales League Table (SLT) als Marktführer im Segment Private Banking und Wealth Management geführt.

Zudem erreichte Objectway eine sehr gute Platzierung in der SLT Bestenliste für Private Banking Wealth Management aufgrund der Leistung und Skalierbarkeit des Unternehmens auf globaler Ebene.

Das jährlich veröffentlichte Umsatzranking von IBS Intelligence ist seit 20 Jahren das branchenweit anerkannte Barometer für die Marktperformance globaler Anbieter von Banking-Technologien. In diesem Jahr bewertete IBSi SLT die Systemeinkäufe von mehr als 250 Produkten von 60 Anbietern, die von rund 1000 Banken getätigt wurden.

Laut der Analyse von IBS Intelligence haben Bank- und Finanzinstitute in den letzten Jahren die digitale Beschleunigung in einem Tempo vorangetrieben, das bis dahin unvorstellbar erschien. Während die Welt mit wirtschaftlicher Disruption und geopolitischer Instabilität konfrontiert ist, haben die Finanzinstitute im Jahr 2021 ein Rekordniveau an Investitionen in die Entwicklung digitaler Lösungen zur Modernisierung des Kundenerlebnisses und der Benutzeroberflächen erreicht.

Robin Amlôt, Managing Editor bei IBS Intelligence, kommentiert: Wir gratulieren Objectway zu seinem Erfolg in der IBSi Sales League Table 2022 und seinem ersten Platz in der Kategorie Private Banking Wealth Management Technology. Dieser Erfolg zeigt die hohe Qualität der mehr als drei Jahrzehnte währenden Outperformance von Objectway und seiner integrierten Bank- und Vermögensverwaltungslösungen.

Luigi Marciano, CEO und Gründer der Objectway Group, berichtet: Diedynamische digitale Beschleunigung ist der Schlüssel zum Erfolg im Finanzdienstleistungssektor. Technologie hat eine kritische Rolle für das Erreichen der wichtigsten Geschäftsziele von Banken und Vermögensverwaltern: Skalierung, Verbesserung der Effizienz im Front Office und Gewinnung neuer Kunden. Der Ersatz und die Aktualisierung ihrer Systeme stehen ganz oben auf der digitalen Agenda der Unternehmen, die ein Geschäftsmodell aufbauen, das die künftigen Wachstumsziele unterstützen kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

