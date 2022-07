Nürnberg (ots) -- Neues Produkt von immowelt: Der Profi-Termin hilft Eigentümern, den besten Makler für die Vermarktung ihrer Immobilie zu finden- Partner der Profis auch für die Akquise: Umfangreiche qualifizierte Leads von Eigentümern bringen Maklern mehr Verkaufsmandate- Neues Team bei immowelt berät verkaufswillige Eigentümer bereits vorab, sodass sich Immobilienprofis mit allen Informationen auf eine optimale Vermarktung fokussieren könnenAls Partner der Profis unterstützt immowelt Makler noch besser bei der mühsamen Akquise von Verkaufsobjekten. Mit dem neuen Premium-Produkt Profi-Termin bringt immowelt ab sofort verkaufswillige Eigentümer mit dem passenden Makler zusammen. Dank der umfangreichen Qualifizierung der Leads im Vorfeld durch ein Team von immowelt Experten kann sich der Immobilienprofi direkt auf die Vermarktung fokussieren und so noch erfolgreicher am Markt agieren."Die Akquise neuer Verkaufsmandate ist für Makler heutzutage eine der größten Herausforderungen", sagt Natascha Engler, Managing Director Commercial Strategy bei immowelt. "Mit dem Profi-Termin führen wir verkaufswillige Eigentümer von Immobilien gezielt und verlässlich mit dem für sie passenden Makler zusammen. Die ersten Rückmeldungen von Immobilienprofis und -verkäufern in der Testphase waren bereits überragend."immowelt Experten klären zentrale Fragen vorabÜber die immowelt Price Map bekommen Immobilienbesitzer bereits eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Wertermittlung für ihre Immobilien. Unter Eingabe weiterer Ausstattungsmerkmale wird kostenfrei eine personalisierte Bewertung des Objekts erstellt. Besteht eine konkrete Verkaufsabsicht, führt das Consumer Account Manager Team von immowelt ein ausführliches Telefonat mit den verkaufswilligen Eigentümern. Von diesem komplett neu aufgebauten Experten-Team werden alle zentralen Fragen zum Verkaufswunsch und der Immobilie bereits im Vorfeld abgeklärt. Anschließend vereinbaren die immowelt Experten bis zu drei Termine mit Immobilienprofis, die den Eigentümer dann für ein persönliches Beratungsgespräch im Objekt besuchen.Kostenloser Service für EigentümerDank der Vorqualifizierung von immowelt haben die Immobilienprofis bereits alle wichtigen Rahmendaten in gewohnter immowelt Qualität vorliegen und können sich voll auf die persönliche Beratung des Eigentümers fokussieren. Für Eigentümer ist der Vermittlungsservice des Profi-Termins kostenlos. Es fallen auch im Falle des erfolgreichen Verkaufs für den Eigentümer keine Zusatzkosten an.Für die umfangreiche Qualifizierung der Leads und die Terminkoordination fällt für Immobilienprofis eine Vermittlungsgebühr an. Wenn aus dem Profi-Termin ein Mandat und anschließend ein erfolgreicher Verkauf der Immobilie folgt, berechnet immowelt für die Vorleistung bei der Anbahnung eine Provision, die sich an der Höhe der Maklercourtage bemisst.Der Profi-Termin steht ab sofort in vielen Regionen zur Verfügung - ab Herbst dann deutschlandweit. Weitere Informationen unter https://aktion.immowelt.de/profi-terminPressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/5267440