Am Aktienmarkt brilliert aktuell die KONE-Aktie . Das Papier verteuert sich am Donnerstag deutlich. Der Anteilsschein von KONE gehört heute mit einem Wertanstieg von 4,03 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Zur Stunde zahlen Käufer an der Börse für das Papier 47,55 Euro. Damit steht das Wertpapier besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am Euro Stoxx 50 .

