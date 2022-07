Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -Ob am Strand, an der Beach Bar oder im heimischen Garten - das passende Outfit darf nicht fehlen. Ganz nach dem Motto "Sommer von Deinen schönsten Seiten" stellt Sylvie Meis bei ALDI Nord und ALDI SÜD erstmals ihre Beachwear vor. Neben dem ALDI Preisvorteil stehen in der neuen Kollektion sommerliche Designs und der Tragekomfort im Fokus.Bereits zum vierten Mal stellt Sylvie Meis eine Kollektion bei ALDI vor. "Frauen sollen sich in meinen Kollektionen rundum wohlfühlen", sagt Sylvie. "Die Zusammenarbeit mit ALDI ermöglicht es, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und Mode für jede Frau zu entwickeln." Saskia Müller, Director Buying von ALDI SÜD ergänzt: "Uns ist es bei der Kooperation mit Sylvie Meis ganz wichtig, allen stylische Mode zu fairen Preisen anzubieten." Katrin Beyer, Business Unit Director Category Management bei ALDI Nord sagt: "Sylvie Meis verleiht jedem Teil ihre persönliche Note, daher kommen ihre Kollektionen bei unseren Kundinnen immer super an."Die Beachwear zum Wohlfühlen ist ab dem 04.08. exklusiv bei ALDI erhältlich- Bikini oder Badeanzug in bunten Designs (XS-XL) für 14,99 Euro- Kaftan in verschiedenen Farben (S/M und L/XL) für 9,99 Euro- Sommer Shorty-Pyjama (XS bis XL) für 14,99 Euro- Unterwäsche: BHs in den Größen 75 (A bis B), 80B, 85 (B bis C), 90C und 95D sowie Slips (XS-XL) in verschiedenen Farben für 9,99 Euro- Morgenmantel in verschiedenen Farben in XS bis XL für 14,99 EuroWeiteres Material inkl. Interview mit Sylvie Meis finden Sie in den Newsrooms unter diesen Links:Sylvie Meis und ALDI präsentieren neue Beachwear Kollektion (aldi-sued.de) (https://www.aldi-sued.de/de/newsroom/pressemitteilungen/produkte/2022/sylvie-meis-und-ALDI-praesentieren-neue-beachwear-kollektion.html) undhttps://www.aldi-nord.de/unternehmen/presse/angesagt-und-guenstig-sylvie-meis-und-aldi-praesentieren-neue-beachwear-kollektion.htmlPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Emily Rosberger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/5267536