Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour wurde von Financial News im Rahmen der Excellence in Trading & Tech Awards der FN als Startup des Jahres ausgezeichnet.Valour Inc. "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass es bei den von Financial News veranstalteten Excellence in Trading & Tech Awards als Startup des Jahres ausgezeichnet wurde."Wir fühlen uns geehrt, von Financial News berücksichtigt zu werden", sagte Russell Starr, CEO von Valour. "Diese Auszeichnung spricht sowohl für die dynamischen Produktangebote von Valour als auch für die umfassende Expertise unseres Teams mit digitalen Assets. Wir sind stolz darauf, das einzige börsennotierte Unternehmen zu sein, das sich ausschließlich darauf konzentriert, privaten und institutionellen Anlegern einen unvergleichlichen Zugang zu diversifizierten, regulierten Web3- und DeFi-Protokollen zu bieten."Mit der Auszeichnungsreihe von Financial News werden die Unternehmen und Einzelpersonen gewürdigt, die sich durch die Stärke ihrer Geschäfte in Europa auszeichnen. Die Vorauswahl wurde von einem Gremium der FN-Redaktion nach mehrwöchigen Recherchen getroffen, bei denen unter anderem die eingegangenen Bewerbungen gesichtet und die Meinungen von Marktteilnehmern eingeholt wurden. Anschließend trafen sich die Juroren, um die Auswahllisten zu besprechen und vertraulich abzustimmen."Wir bei Valour blicken optimistisch in die Zukunft der digitalen Assets in Europa und darüber hinaus", so Starr weiter. "Financial News hat uns für unsere geschäftlichen Erfolge ausgezeichnet und denkt damit genauso. Im vergangenen Jahr konnten wir sieben verschiedene Digital Asset ETPs für private und institutionelle Anleger auf den Markt bringen, um die langfristigen Vorteile von DeFi nutzen zu können. Darüber hinaus generieren Valour ETPs aufgrund unserer überlegenen Weitsicht und technischen Expertise trotz des Bärenmarktes im Juni weiterhin Nettozuflüsse. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Wachstum beschleunigen können, wenn sich die makroökonomischen Bedingungen zu unseren Gunsten wenden."Weitere Informationen zu Valour finden Sie unter valour.com.Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://valour.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Entwicklung des SPV, das Anlegerinteresse an den ETPs von Valour, die geografische Expansion und zusätzliche Notierungen der ETP-Angebote von Valour, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und die Tochtergesellschaften des Unternehmens sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von ETPs von Valour durch die Börsen, einschließlich der NGM, Frankfurt und Euronext, die Anlegernachfrage nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE NEO BÖRSE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG