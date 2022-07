Shell PLC - Hohe Öl- und Spritpreise bescheren dem Ölkonzern in Q2 massiven Rückenwind!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: SHELL ISIN: GB00BP6MXD84



Rückblick: Shell zählt zu den größten Energieunternehmen der Welt und ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt. Der Ölkonzern ist auch einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Aktie kannte heuer lange Zeit nur den Weg nach Norden. Im Juni wendete sich dann aber das Blatt, und mittlerweile ist das Shell-Papier in Folge einer großen bärischen Kerze an der 200-Tagelinie angekommen.

Meinung: Das aktuell hohe Niveau der Öl- und Benzinpreise bescherte Shell im zweiten Quartal nach einem vorläufigen Bericht fast eine Verdreifachung der Raffineriemargen. Aufgrund dieser Entwicklung wird der britische Ölkonzern seine Abschreibungen auf Öl- und Gasanlagen in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden USD rückgängig machen, was sich entsprechend positiv im Ergebnis bemerkbar machen dürfte. Nach dem Pullback zur 200-Tagelinie ist es gut möglich, dass die Aktie aufgrund der positiven News wieder aufgegriffen wird. Sollten wir im Bereich der fünfzig-Prozentmarke des bärischen Impulses von Dienstag aber weitere Schwäche sehen, dürfte der Abverkauf weiter gehen.

Chart vom 07.07 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 23.80 EUR



Setup: Wenn die Aktie es über die fünfzig Prozent-Marke der bärischen Impulskerze schafft, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach dem Entry unter der 200-Tagelinie platzieren.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Shell PLC ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SHELL



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.