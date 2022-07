Das neugeformte Projektentwicklungs- und Betriebsführungsunternehmen Juwi GmbH soll unter dem Dach der MVV Energie AG die Energiewende weiter vorantreiben. Die Juwi-Gruppe aus Wörrstadt und die Windwärts Energie GmbH aus Hannover agieren von nun an gemeinsam. Sie vereinen ihr technisches Know-how, lokale Expertise, internationale Reichweite und umfangreiche Erfahrung in der Projektentwicklung und Betriebsführung. Das Unternehmen Juwi soll ab jetzt den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland ...

