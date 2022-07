Kaufen, halten, verkaufen? Nahezu ausgeglichen sind die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgewiesenen Analysteneinschätzungen. Am Mittwoch hat auch erstmals DNB Markets zum norwegischen Wasserstoff-Titel Stellung bezogen. Das Kursziel der Analysten impliziert allerdings kein Aufwärtspotenzial für den skandinavischen Wert.Analyst Joakim Pettersson stuft die Nel-Aktie in einer Ersteinschätzung nur mit "Halten" ein, den fairen Wert beziffert er auf 12,90 Norwegische Kronen, was umgerechnet 1,25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...