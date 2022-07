Neue KMU-Anleihe - die JadeHawk Capital S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg emittiert eine besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KWK17) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die erste Anleihe des Unternehmens wird jährlich mit 7,00% verzinst - die Auszahlung erfolgt dabei halbjährlich. Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist ein Investor im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewerte geschlossene Immobilienfonds. Die anvisierten Anleihemittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.

Öffentliches Zeichnungs-Angebot ab dem 18.07.2022

Das öffentliche Zeichnungsangebot der 7,00%-Anleihe (WKN: A3KWK1) erfolgt in Deutschland und Luxemburg vom 18. Juli bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG. Zduem kann die Anleihe vom 18. Juli 2022 an bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations geordert werden. Voraussichtlich am 3. August 2022 soll die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt erfolgen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...