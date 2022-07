LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 175 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Lars Brorson rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit einer Rezession der europäischen Industrie und senkte daher seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Investitionsgüterhersteller. Für SKF, Siemens und Sandvik befürchtet Brorson, dass ein starkes zweites Quartal von einer nachlassenden Nachfrage und Sorgen über den Abbau von Lagerbeständen überschattet werden könnte. Sein "Top Pick" Gea profitiere indes von einer soliden Nachfrage im Bereich Lebensmittel und Getränke, gesunkenen Stahlpreisen in Europa und Potenzial zur Selbsthilfe. Bei Schneider nehme der starke Kursrückgang schon viele Risiken vorweg. Zudem sollten sich die Franzosen in einer Rezession deutlich besser behaupten als andere große Elektrokonzerne./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

