Stabilus SE

Societas europaea Registered office: 2, rue Albert Borschette

L-1246 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 151589(the "Company") NOTICE TO ALL SHAREHOLDERS

All shareholders of the Company are hereby given notice by the management board of the Company (the "Management Board") that two (2) extraordinary general meetings of the shareholders of the Company shall be held as follows: The firstEXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(the "EGM 1")

will be held on 11 August 2022 at 10:00 a.m. (Central European Summer Time, "CEST") by written resolution only, in line with the law of 17 December 2021 prolonging the COVID-19 measures applicable to corporate meetings in the territory of the Grand Duchy of Luxembourg. AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS FOR THE EGM 1 1. Amendment to Article 11.2 of the Articles of Association of the Company. The Management Board proposes that the general meeting of shareholders of the Company approve the amendment of Article 11.2 of the Articles of Association of the Company, which shall henceforth read as follows: "11.2 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required. However, resolutions to amend the Articles and to change the nationality of the Company may only be passed in a General Meeting where at least one half (1/2) of the share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened in accordance with applicable law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed at the relevant General Meeting. In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account. The commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous vote of the shareholders and bondholders." 2. Presentation and acknowledgement of the report of the Management Board setting out the reasons for the creation of a new authorised capital in the amount of two million four hundred seventy thousand euro (EUR 2,470,000.00) (including the exclusion of subscription rights) in accordance with Article 420-22 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The Management Board proposes that the general meeting of shareholders of the Company acknowledge the report of the Management Board relating to the creation of a new authorised capital, including the exclusion of subscription rights. 3. Approval of the cancellation of the existing authorised capital, on the creation of a new authorised capital in the amount of two million four hundred seventy thousand euro (EUR 2,470,000.00) and on the authorisation to exclude the shareholders' subscription rights. The Management Board proposes to pass the following resolution: (1) The existing authorised capital shall be cancelled. (2) The Management Board shall be authorised, with the consent of the Supervisory Board, to increase the share capital of the Company in the period up to 10 August 2027 at one occasion or in partial amounts by a total of up to two million four hundred seventy thousand euro (EUR 2,470,000.00) by issuing new shares against cash contributions and/or contributions in kind (Authorised Capital 2022). The new shares shall in principle be offered to the shareholders of the Company for subscription; they may also be taken over by one or more credit institutions or other companies within the meaning of Article 5 of the Regulation (EC) No 2157/2001 in conjunction with Article 420-26 (7) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and Section 186 (5) sentence 1 of the German Stock Corporation Act with the duty to offer them to the shareholders for subscription (indirect subscription right). The Management Board of the Company shall be authorised, with the consent of the Supervisory Board, to exclude shareholders' subscription rights for one or several capital increases under the Authorised Capital 2022: - to exclude fractional amounts from the subscription right; - to issue shares against cash contributions if the issue price of the new shares is not significantly lower than the stock market price of the shares of the same class and with equal rights already listed within the meaning of Sections 203 (1) and (2), 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act and the proportion of the share capital attributable to the new shares issued subject to the exclusion of subscription rights in accordance with Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act is in total no more than ten percent (10%) of the share capital, neither at the time this authorisation becomes effective nor - in the event that this amount is lower - at the time at which this authorisation is exercised. This cap of ten percent (10%) of the share capital is to include (i) any shares of the Company issued or disposed during the term of this authorisation under exclusion of subscription rights in direct or analogous application of Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act and (ii) any shares of the Company to be issued to service conversion or option rights or conversion obligations under bonds (including participation rights), provided that these bonds (including participation rights) are issued during the term of this authorisation under exclusion of subscription rights in analogous application of Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act; - to issue shares against contributions in kind, in particular for the purpose of granting shares in the context of mergers or for the purpose of acquiring companies, parts thereof, participations in companies or other assets or claims to the acquisition of assets, including claims against the Company or its group companies. The sum of shares issued against contribution in cash and/or in kind in accordance with this authorisation under exclusion of subscription rights may not exceed a total of ten percent (10%) of the Company's share capital at the time this authorisation becomes effective or - in the event that this amount is lower - at the time it is exercised. The aforementioned cap of ten percent (10%) is to include (i) any shares of the Company issued during the term of this authorisation from other authorisations under exclusion of subscription rights and (ii) any shares of the Company to be issued to service conversion or option rights or conversion obligations under bonds (including participation rights), provided that these bonds (including participation rights) are issued during the term of this authorisation under exclusion of subscription rights. The Management Board shall be authorised, with the consent of the Supervisory Board, to determine the further content of the share rights and the conditions of the share issue. 4. Approval of the amendment of Article 5.5 of the Articles of Association in order to reflect the changes resulting from the cancellation of the existing authorised capital and the creation of the new authorised capital including the authorisation to exclude the shareholders' subscription rights. The Management Board proposes that Article 5.5 of the Company's Articles of Association shall be amended and revised as follows: "The Management Board shall be authorised, with the consent of the Supervisory Board, to increase the share capital of the Company in the period up to 10 August 2027 on one occasion or in partial amounts by a total of up to EUR 2,470,000.00 (in words: Euro two million four hundred seventy thousand) by issuing new shares against cash contributions and/or contributions in kind (Authorised Capital 2022). The new shares shall in principle be offered to the shareholders of the Company for subscription; they may also be taken over by one or more credit institutions or other companies within the meaning of Article 5 of the Regulation (EC) No 2157/2001 in conjunction with Section 186 paragraph 5 sentence 1 of the German Stock Corporation Act (AktG) with the duty to offer them to the shareholders for subscription (indirect subscription right). The Management Board of the Company shall be authorised, with the consent of the Supervisory Board, to exclude shareholders' subscription rights for one or several capital increases under the Authorised Capital 2022: - to exclude fractional amounts from the subscription rights;? - to issue shares against cash contributions if the issue price of the new shares is not significantly lower than the stock market price of the shares of the same class and with equal rights already listed within the meaning of Sections 203 paragraphs 1 and 2, 186 paragraph 3 sentence 4 AktG and the proportion of the share capital attributable to the new shares issued subject to the exclusion of subscription rights in accordance with Section 186 paragraph 3 sentence 4 AktG is in total no more than ten percent (10%) of the share capital, neither at the time this authorisation becomes effective nor - in the event that this amount is lower - at the time at which this authorisation is exercised. This cap of ten percent (10%) of the share capital is to include (i) any shares of the Company issued or disposed during the term of this authorisation under exclusion of subscription rights in direct or analogous application of Section 186 paragraph 3 sentence 4 AktG and (ii) any shares of the Company to be issued to service conversion or option rights or conversion obligations under bonds (including participation rights), provided that these bonds (including participation rights) are issued during the term of this authorisation under exclusion of subscription rights in analogous application of Section 186 paragraph 3 sentence 4 AktG; - to issue shares against contributions in kind, in particular for the purpose of granting shares in the context of mergers or for the purpose of acquiring companies, parts thereof, participations in companies or other assets or claims to the acquisition of assets, including claims against the Company or its group companies. The sum of shares issued against contribution in cash and/or in kind in accordance with this authorisation under exclusion of subscription rights may not exceed a total of ten percent (10%) of the Company's share capital at the time this authorisation becomes effective or - in the event that this amount is lower - at the time it is exercised. The aforementioned cap of ten percent (10%) is to include (i) any shares of the Company issued during the term of this authorisation from other authorisations under exclusion of subscription rights and (ii) any shares of the Company to be issued to service conversion or option rights or conversion obligations under bonds (including participation rights), provided that these bonds (including participation rights) are issued during the term of this authorisation under exclusion of subscription rights. The Management Board is authorised, with the consent of the Supervisory Board, to determine the further content of the share rights and the conditions of the share issue." The secondEXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(the "EGM 2")

will be held on 11 August 2022 at 11:00 a.m. by written resolution only, in line with the law of 17 December 2021 prolonging the COVID-19 measures applicable to corporate meetings in the territory of the Grand Duchy of Luxembourg. 1. Presentation and approval of (i) the transfer proposal and (ii) the explanatory report issued by the Management Board explaining and justifying the legal and economic implications of the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany in accordance with the transfer proposal concerning the transfer of the registered office of the Company and decision to transfer the registered office to the Federal Republic of Germany. The Management Board proposes that the general meeting of the shareholders of the Company acknowledge and approve (i) the transfer proposal concerning the transfer of the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany, which has been published at least two months before the holding of this meeting on the electronic gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (Recueil électronique des Sociétés et Associations) on 9 June 2022 under the number RESA_2022_122.348 (the Transfer Proposal), as well as (ii) the report explaining and justifying the legal and economic aspects of the Transfer and indicating the implications for the shareholders, creditors and employees (the Explanatory Report), both prepared by the Management Board of the Company in accordance with Article 490-1 et seqq. of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time and Article 8 (2) and (3) of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (the SE Regulation), and resolves to transfer the registered office of the Company to the Federal Republic of Germany. 2. Approval of the new Articles of Association with regard to the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany, conversion from dematerialized shares to bearer shares as from the time of effectiveness of the Transfer and change of the binding language version of the Articles of Association to German. The Management Board proposes that the general meeting of the shareholders of the Company resolve to approve the adoption of the new articles of association with regard to the transfer of the registered office in accordance with the Transfer Proposal, and agree that the binding version of the new Articles of Association shall be German notably: - the transfer of the registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany (the "Transfer"); - the change of nationality of the Company; and - the change of the form of the shares from dematerialized shares into bearer shares in order to comply with German law specifics following the Transfer. The new Articles of Association shall read as follows and become effective at the time of effectiveness of the Transfer: "Satzung

der

Stabilus SE I. Allgemeines § 1

Firma und Sitz (1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) und führt die Firma Stabilus SE. (2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. § 2

Gegenstand des Unternehmens (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von in- und ausländischen Unternehmen, die insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Gasfedern, Dämpfern, Klappenöffnungssystemen, Produkten der Schwingungsisolierung und industrieller Komponenten im Bereich Bewegungssteuerung (Motion Control) sowie der Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen, die sich darauf beziehen, tätig sind. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Sie kann dazu auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen und erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf sämtlichen unter Absatz 1 genannten Geschäftsgebieten selbst tätig zu werden oder solche Aufgaben verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des Aktiengesetzes (AktG) zu übertragen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen. (3) Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen Teil der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Gebiete beschränken. § 3

Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des folgenden Kalenderjahres. § 4

Bekanntmachungen und Informationen (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger, sofern nicht gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist. (2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zulässig, auch im Wege elektronischer Datentransferübertragung übermittelt werden. II. Grundkapital und Aktien § 5

Grundkapital (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 24.700.000,00 (in Worten: Euro vierundzwanzig Millionen siebenhunderttausend). Es ist eingeteilt in 24.700.000 Stückaktien. (2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist in Höhe von EUR 247.000,00 im Wege der Umwandlung der Stabilus S.A. mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Registernummer B 151589, in eine Europäische Gesellschaft (SE) und in Höhe von EUR 24.453.000,00 durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erbracht worden. (3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 10. August 2027 einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 2.470.000,00 (in Worten: Euro zwei Millionen vierhundertsiebzigtausend) durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Die neuen Aktien sind den Aktionären der Gesellschaft grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen Unternehmen im Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 in Verbindung mit § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2022 auszuschließen: - um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; - zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind (i) Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden und (ii) Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten) auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte) während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; - zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zweck der Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften. Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind (i) Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus anderen Ermächtigungen ausgegeben werden und (ii) Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten) auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte) während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. § 6

Aktien (1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie auf den Inhaber. (2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien oder mehrere bzw. alle Aktien verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. (3) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das Gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine. III. Verfassung § 7

Organe der Gesellschaft Die Organisationsverfassung der Gesellschaft folgt dem dualistischen System. Die Organe der Gesellschaft sind: - der Vorstand (Leitungsorgan), - der Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan) und - die Hauptversammlung. 1. Vorstand § 8

Zusammensetzung und Geschäftsordnung (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann eine höhere Zahl an Vorstandsmitgliedern bestimmen. (2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands bestellen. (3) Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt für einen Zeitraum von höchstens vier Jahren. Wiederbestellungen der Vorstandsmitglieder sind zulässig. (4) Der Aufsichtsrat erlässt für den Vorstand eine Geschäftsordnung, in welcher auch die Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands geregelt ist. § 9

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft (1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands leitet jedes Vorstandsmitglied den ihm zugewiesenen Geschäftsbereich selbstständig. (2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen der Gesellschaft vertreten. (3) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Mitglieder des Vorstands allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen. Der Aufsichtsrat kann außerdem alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder im Einzelfall vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) befreien. § 112 AktG bleibt unberührt. § 10

Beschlussfassung (1) Ein aus nur zwei Personen bestehender Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn alle, ein aus drei oder mehr Personen bestehender Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung persönlich oder durch elektronische Medien teilnimmt. Vorstandsmitglieder, die durch Telefon- oder Videokonferenz zugeschaltet sind, gelten als anwesend. Abwesende Vorstandsmitglieder können ihre Stimmen schriftlich, durch Telefax oder mittels elektronischer Medien abgeben und durch ein anderes Vorstandsmitglied in der Sitzung überreichen lassen. (2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung oder die Geschäftsordnung andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind. Ist ein Vorstandsvorsitzender bestellt, gibt seine Stimme bei Stimmengleichheit nicht den Ausschlag. Der Vorstand kann nur einstimmig beschließen, sofern er nur aus zwei Vorstandsmitgliedern besteht. (3) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstands der Gesellschaft. 2. Aufsichtsrat § 11

Zusammensetzung; Bestellung; Amtsdauer (1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der Amtszeit bei der Wahl durch die Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens jedoch für sechs Jahre. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Wiederbestellungen sind zulässig. (3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch eine an den Aufsichtsratsvorsitzenden - oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, an seinen Stellvertreter - zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von mindestens einem Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. (4) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. § 12

Vorsitzender; Stellvertreter (1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wahlen sollen im Anschluss an die Hauptversammlung stattfinden, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind. Diese Sitzung muss nicht besonders einberufen werden. Die Amtszeit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer jeweiligen Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. (2) Der Aufsichtsrat hat jeweils unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen, sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats vorzeitig aus dem Amt ausscheidet. (3) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende des Aufsichtsrats. (4) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgegeben. Der Aufsichtsrat kann auch andere Mitglieder des Aufsichtsrats hierzu ermächtigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. § 13

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats (1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht die Führung der Geschäfte durch den Vorstand. Er ist nicht berechtigt, die Geschäfte der Gesellschaft selbst zu führen. Im Übrigen hat der Aufsichtsrat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz, die Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. (2) Die folgenden Geschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft: a) Aufnahme neuer oder die Aufgabe bestehender Geschäftsfelder, b) die Übernahme von Bürgschaften oder Garantien oder die Bestellung von Sicherheiten, jeweils für Verbindlichkeiten von konzernfremden Dritten, soweit der Einzel- oder Gesamtbetrag der vorgenannten Maßnahmen gegenüber einem Dritten EUR 2.000.000,00 überschreitet, c) Emission von Anleihen und vergleichbaren Finanzinstrumenten, d) der Abschluss oder die Änderung von Kreditverträgen oder sonstigen Finanzierungsgeschäften mit einem Wert von mehr als EUR 5.000.000,00 im Einzelfall oder von insgesamt mehr als EUR 10.000.000,00 pro Jahr. (3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss weitere Arten von Geschäften und/oder Maßnahmen von seiner Zustimmung abhängig machen. Er kann seine Zustimmung zu bestimmten Arten von Geschäften und/oder Maßnahmen widerruflich allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft oder die einzelne Maßnahme bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen. (4) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen. § 14

Geschäftsordnung und Ausschüsse (1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung. (2) Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse in einer Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Gesellschaft festsetzen. Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete Ausschüsse übertragen. § 15

Sitzungen und Beschlussfassung (1) Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Aufsichtsratsvorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist verkürzen und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung der Aufsichtsratssitzungen die gesetzlichen Bestimmungen und die Regelungen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. (2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden geleitet. (3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst. Es ist jedoch, vorbehaltlich einer entsprechenden Festlegung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, zulässig, Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abzuhalten oder einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zuzuschalten und in diesen Fällen auch die Beschlussfassung oder Stimmabgabe per Videokonferenz bzw. Videoübertragung oder telefonisch vorzunehmen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, indem sie schriftliche Stimmabgaben (Stimmbotschaften), auch per Telefax oder per E-Mail oder im Wege sonstiger elektronischer Telekommunikationsmittel, dem Aufsichtsratsvorsitzenden überreichen lassen. Die nachträgliche Stimmabgabe eines bei der Beschlussfassung abwesenden Aufsichtsratsmitglieds ist nur innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden Frist und nur dann möglich, wenn sie von allen anwesenden Mitgliedern zugelassen wurde. Gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung kann kein Widerspruch erhoben werden. (4) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 15 Absatz 3 der Satzung) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung kann kein Widerspruch erhoben werden. (5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von § 15 Absatz 3 bzw. Absatz 4 dieser Satzung ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. (6) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. (7) Über die Aufsichtsratssitzungen (im Sinne von § 15 Absatz 3 der Satzung) sowie über in diesen Sitzungen verabschiedete Beschlüsse sind Niederschriften zu fertigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Niederschriften zu unterzeichnen. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 15 Absatz 3 der Satzung) werden vom Vorsitzenden schriftlich festgehalten und allen Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet. § 16

Vergütung; Versicherung (1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine feste jährliche Vergütung von EUR 75.000,00. (2) Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Zweifache, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen jährlichen Vergütung eines ordentlichen Aufsichtsratsmitglieds. Zusätzlich zur festen Vergütung erhalten die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses jeweils EUR 25.000,00. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Zweifache der Vergütung eines Ausschussmitglieds zusätzlich zur festen jährlichen Vergütung. (3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören oder das Amt des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates innehaben, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. Gleiches gilt für die Vergütung als Mitglied oder Vorsitzender eines Ausschusses. (4) Die Gesellschaft sorgt dafür, dass zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine D&O-Versicherung mit einem Selbstbehalt von 10 % des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der Jahresvergütung des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds besteht. Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern über die Vergütung gemäß den vorstehenden Absätzen hinaus die ihnen bei der Ausübung ihres Aufsichtsratsmandates entstehenden Auslagen. (5) Die Vergütung nach Absatz 1 und Absatz 2 wird fällig nach Ablauf der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, für das die Vergütung gezahlt wird, entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 3. Hauptversammlung § 17

Ort und Einberufung (1) Innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Hauptversammlung statt. (2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit durch den Vorstand der Gesellschaft einberufen. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse, an einem Ort im Umkreis von 50 km vom Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen Stadt der Bundesrepublik Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. (3) Die Hauptversammlung ist innerhalb der gesetzlichen Fristen einzuberufen. Diese verlängern sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 18 Absatz 1 der Satzung). Es gelten die gesetzlichen Vorschriften für die Fristberechnung. § 18

Voraussetzungen für die Teilnahme (1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und den Nachweis ihres Aktienbesitzes erbracht haben. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Fristen unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. In der Einberufung zur Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. (2) Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. (3) Für den Nachweis nach Absatz 1 genügt ein Nachweis über den Anteilsbesitz in Textform (§ 126b BGB) durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft so zeitig zugehen, dass die gesetzlich festgelegte Frist für den Zugang des Nachweises bei der Gesellschaft gewahrt ist. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. § 19

Vorsitz in der Hauptversammlung; Bild- und Tonübertragung (1) Der Aufsichtsratsvorsitzende oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied (Versammlungsleiter) leitet die Hauptversammlung. Sofern weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch der von ihm bestimmte Versammlungsleiter die Leitung der Versammlung übernehmen kann, wählen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder den Versammlungsleiter. Machen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder davon keinen Gebrauch, wählt die Hauptversammlung unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs den Versammlungsleiter. (2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen in der Hauptversammlung. Er regelt den Ablauf der Hauptversammlung und bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung. Der Versammlungsleiter kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. (3) Der Versammlungsleiter ist befugt, das Frage- und das Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. (4) Der Versammlungsleiter kann die vollständige oder teilweise Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild über elektronische und andere Medien zulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. § 20

Stimmrecht; Vertretung; Teilnahme (1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. (2) Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedarf der Textform (§ 126b BGB), soweit die Gesetze keine anderweitigen zwingenden Festlegungen zur Vollmachtserteilung, zu ihrem Widerruf und zum Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft enthalten. In der Einberufung der Hauptversammlung können Erleichterungen bestimmt werden. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt. (3) Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimme, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Er kann den Umfang und das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln. (4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Online-Teilnahme zu treffen. § 21

Beschlussfassung; Mehrheitserfordernisse Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder diese Satzung eine andere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, bedarf es für Satzungsänderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen bzw., sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen. Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Das in § 103 Abs. 1 Satz 2 AktG vorgesehene Mehrheitserfordernis bleibt unberührt. IV. Rechnungslegung und Gewinnverwendung § 22

Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts Der Vorstand der Gesellschaft hat innerhalb der gesetzlichen Fristen für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer der Gesellschaft vorzulegen. Der Vorstand der Gesellschaft hat dem Aufsichtsrat zudem einen Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. § 23

Verwendung des Bilanzgewinns (1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen. (2) Die Gewinnanteile der Aktionäre bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital. (3) Im Falle der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden. § 24

Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung zur Rechnungslegung (1) Die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten nach Abschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats und die Wahl der Abschlussprüfer. (2) In den vom Gesetz vorgesehenen Fällen beschließt die Hauptversammlung auch über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses." A convenience translation of the new version of the Articles of Association into English can be found on the Company's website at www.stabilus.com/investors/gm 3. Confirmation of the mandates of the current members of the Supervisory Board of the Company The new version of the Articles of Association proposed under agenda item 2 also includes the change of the nationality of the Company and thus its legal framework. The existing two-tier system shall remain unchanged consisting of Management Board and Supervisory Board existing under the laws of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) ("SE Regulation") and in accordance with the German Act Implementing the SE Regulation (Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), "SEAG"), the German Stock Corporation Act (AktG) and the new Articles of Association proposed under agenda item 2. Upon the transfer of the registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany ("Transfer") the composition of the Supervisory Board is determined in accordance with Article 40 (2) and (3) of the SE Regulation in conjunction with Section 17 (1) of the SEAG, and Section 11 (1) of the Articles of Association of the Company in the new version to be resolved under agenda item 2. According to the new version of the Articles of Association the Supervisory Board consists of five members and continues to be composed solely of members of the Supervisory Board elected by the general meeting. The Management Board proposes that the mandates of the following persons a) to e) as members of the Supervisory Board of the Company be confirmed for the period from the entry of the Company in the German commercial register of the new version of the Articles of Association to be resolved under agenda item 2 with the following provisions: a) Dr. Stephan Kessel, Ronnenberg, independent consultant and chairman of the board, Hitched Holdings 1 B.V., appointed as chairman and member of the Supervisory Board, for the period until the annual general meeting that resolves on the formal approval of the member's acts for the financial year ending 30 September 2022 b) Dr. Joachim Rauhut, Munich, independent consultant, former member of the management board, Wacker Chemie AG, appointed as member of the Supervisory Board, for the period until the annual general meeting that resolves on the formal approval of the member's acts for the financial year ending 30 September 2022 c) Dr. Ralf-Michael Fuchs, Frankfurt/Main, independent consultant, former member of the Senior Executive Board and Chief Executive of Division Measuring and Process Systems, Dürr AG, and former member of the management board, Nagahama Seisakusho Ltd., Japan, appointed as member of the Supervisory Board, for the period until the annual general meeting that resolves on the formal approval of the member's acts for the financial year ending 30 September 2022 d) Dr. Dirk Linzmeier, Munich, member of the management board and Chief Executive Officer, ams OSRAM Automotive Lighting Systems GmbH, appointed as member of the Supervisory Board, for the period until the annual general meeting that resolves on the formal approval of the member's acts fo the financial year ending 30 September 2022 e) Mrs. Inka Koljonen,Munich, member of the management board, MAN Truck & Bus SE, appointed as member of the Supervisory Board, for the period until the annual general meeting that resolves on the formal approval of the member's acts for the financial year ending 30 September 2026. Further information on the members of the Supervisory Board and their curriculum vitae can be found on the Company's website at www.stabilus.com/investors/gm Quorum and majority requirements Pursuant to the articles of association and the law, the resolutions in respect of the items of the respective agendas of the EGM 1 and the EGM 2 (the "Meetings") will be passed at a majority of two-thirds (2/3) of the votes validly cast and only if a quorum of at least half of the share capital is present or represented for each class of shares individually (assuming all prior resolutions are adopted), with the exception of item 3 of EGM 2, which will be adopted at a simple majority of the votes cast. Share Capital of the Company At the date of convening of the Meetings, the Company's registered share capital equals to twenty-four million seven hundred thousand euro (EUR 24,700,000), represented by twenty-four million seven hundred thousand (24,700,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all of which are fully paid up. Each share entitles the holder thereof to one vote. Available information and documentation The following information is available on the Company's website under www.stabilus.com/investors/gm

and at the registered office in Luxembourg starting on the day of publication of this convening notice and until the day of the Meetings: a) full text of any document to be made available by the Company until the Meetings including draft resolutions in relation to above agenda points to be adopted at the respective Meeting (i.e. inter alia the transfer proposal concerning the transfer of the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany and the explanatory report in respect of the transfer proposal); b) this convening notice; c) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this convening notice; and d) the Registration Notice, the voting form as further mentioned below. Attendance and registration procedures Shareholders shall, on or before 28 July 2022 at 12:00 a.m. midnight CEST (the "Record Date"), indicate to the Company their intention to participate at the Meetings, using the form of registration notice (the "Registration Notice"). The Registration Notice must be received by STABILUS SE., c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 Munich, Germany, by fax (+49 -(0)89 210 27-289) or e-mail at agm@linkmarketservices.de

on the Record Date by 12:00 a.m. midnight CEST at the latest, followed by the original by regular mail. Shareholders are also obliged to obtain an attestation from their depository bank (the "Attestation") which is safekeeping their shares in the Company stating the name and address of the shareholder and the number of shares held by the shareholder at the Record Date. The Attestation must be received by STABILUS SE, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 Munich, Germany, by fax (+49 (0)89 / 210 27-289) or e-mail at agm@linkmarketservices.de

on 5 August 2022 at 11:59 pm (CEST) at the latest, followed by the original by postal mail. The Attestation must be made in text form in German or English. The attendance and registrations procedure applies to the vote by correspondence. Exercise of voting rights by correspondence Shareholders shall vote by correspondence (the "Voting Form"), by filling in the relevant sections of the Voting Form and sending the duly completed and signed form to STABILUS SE

E-mail: agm@linkmarketservices.de so that it shall be received by the Company at the latest on 5 August 2022 at 11:59 p.m. CEST. In case of late Registration Notices, Attestations, and/or Voting Forms, as applicable, votes expressed by correspondence will not be taken into account at the respective Meeting. Additional important information for shareholders Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons who are shareholders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is possible subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares after the Record Date has no right to vote at the respective Meeting. Questions relating to the items on the Agenda may be asked in advance latest until 5 August 2022 with any answers being published on www.stabilus.com/investors/gm

by 5 August 2022 One or more shareholder(s) representing at least five percent (5%) of the Company's shareholder capital may request the addition of items to the agenda of the respective Meeting or table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the respective Meeting by sending such requests at the latest on 20 July 2022 at 11:59 p.m. CEST to the following e-mail address, fax number or mail address: STABILUS SE

E-mail: agm@linkmarketservices.de Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point or a justification, and (iii) an email address or a postal address to which the Company may correspond and confirm receipt of the request. This convening notice was published in the RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations), the Luxembourg newspaper Tageblatt, the German official gazette (Bundesanzeiger) and other media (which may reasonably be expected to be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the European Economic Area, and which are accessible rapidly and on a non-discriminatory basis) as well as separately dispatched by regular mail or, if agreed with the respective addressee, by email to (i) the members of the Management Board, (ii) the members of the Supervisory Board of the Company and (iii) the auditor of the Company. Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers of securities, as amended, there is no limit to the maximum number of votes that may be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy. The results of the vote will be published on the Company's website within fifteen (15) days following the Meetings. For further information you may contact the service provider, Link Market Services GmbH, by dialing +49 (0)89 210 27-222 (Mon. - Fri. 9:00 a.m. CEST to 5:00 p.m. CEST). Luxembourg, in July 2022 Stabilus SE The Management Board