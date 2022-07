Der Sturm am Krypto-Markt tobt weiter: Immer mehr institutionelle Anleger wetten auf einen weiteren Kursverfall beim Bitcoin. Wie schlimm wird es noch?

Der Bitcoin hat allein seit Jahresbeginn mehr als 55 Prozent an Wert verloren. Seit dem Hoch im November 2021 ging es sogar um mehr als 70 Prozent nach unten. Doch die Gefahr weiterer Rückschläge ist offenbar noch nicht gebannt: Denn institutionelle Investoren haben zuletzt vermehrt auf fallende Bitcoin-Kurse gewettet.

Der wöchentlich erscheinende Fund Flows Report der Analysehauses CoinShares verzeichnete in der vergangenen Woche Rekordzuflüsse bei Finanzprodukten, die auf einen fallenden Bitcoin-Kurs spekulieren. 51,4 Millionen US-Dollar flossen in entsprechende Short-Produkte. Leidglich 12,6 Millionen flossen in Long-Produkte, die auf steigende Bitcoin-Kurse wetten.

Droht jetzt ein weiterer Kursrutsch beim Bitcoin? Nicht unbedingt, denn ProShares hat Ende Juni dieses Jahres erstmals einen Bitcoin-Short-ETF auf den Markt gebracht. Mehr dazu lesen Sie hier. Davor hatten Anleger nur wenige Möglichkeiten auf einen fallenden Bitcoin-Kurs zu wetten.

Am Krypto-Markt hatte es zuletzt einen heftigen Crash gegeben: Der Bitcoin fiel zeitweise auf knapp 17.700 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit November 2020. Der Marktwert aller weltweit 20.155 Kryptowährungen fiel auf weniger als 900 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Krypto-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.

Zuletzt hatte es zudem eine ganze Reihe von spektakulären Insolvenzen am Krypto-Markt gegeben: Krypto-Verleihern, Krypto-Banken und Krypto-Handelsplattformen mussten ihre Zahlungsunfähigkeit bekanntgeben.

Am Mittwochnachmittag steht der Bitcoin leicht im Plus. Eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt kostet derzeit laut CoinMarketCap.com 20.423 US-Dollar (Stand: 07.07.2022, 15:00 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion