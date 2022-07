Ein Beitrag von Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig GmbHEmbedded Insurance - die ganze Branche spricht darüber. Aber spricht sie auch immer über das Gleiche bzw. versteht sie darunter das Gleiche? Daher ist an dieser Stelle vermutlich das Wichtigste direkt zu Beginn eine Begriffsdefinition: die nahtlose Integration von Versicherungsprodukten in die (Verkaufs-)Prozesse von Drittpartnern. Mit anderen Worten: Man tritt im Kern als Risikoträger in Erscheinung und überlässt den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...