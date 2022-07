Es waren nervenaufreibende 24 Stunden, in denen die Mondsonde Capstone keinen Kontakt zur Bodenstation der Nasa aufnahm. Doch die US-Behörde für Raumfahrt gibt nun Entwarnung. Die bisher kleinste Mondsonde Capstone sei "glücklich und gesund". Das haben die Nasa und Advanced Space am Mittwoch bekannt gegeben. Das in Colorado ansässige Unternehmen Advanced Space betreibt die Software des Satelliten, der von der Terran Orbital Corporation gebaut wurde. Der Satellit soll der erste Schritt eines ehrgeizigen Artemis-Programms der Nasa sein, das darauf abzielt, ...

