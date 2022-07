Mainz (ots) -Woche 27/22Do., 7.7.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Boris Johnson am Ende - Regierungskrise in GroßbritannienModeration: Andreas Klinner19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)20.25 Die Bergretter (VPS 20.15)21.55 heute journal (VPS 21.45)22.25 maybrit illner (VPS 22.15)23.25 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute journal update (VPS 0.30)1.00 Filmgorillas (VPS 0.45)1.10 Blutige Anfänger (VPS 0.55)1.50 Dengler - Die letzte Flucht (VPS 1.40)3.20 Dengler - Am zwölften Tag (VPS 3.10)4.55- hallo deutschland5.30("Deutschland von oben" und die Wiederholung "Leute heute" entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5267863