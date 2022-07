Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Novavax den heutigen Handel. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund neun Prozent. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 69,54 USD. Schaltet Novavax dadurch in den Hausse-Modus?

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund 0,7 Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 69,99 USD. Daher hat Novavax es jetzt selbst ...

