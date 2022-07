DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Greiffenberger AG: Hauptversammlung 2022 erfolgreich abgeschlossen



07.07.2022 / 17:03

Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder für weitere fünf Jahre

Vorstand hat Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt

Augsburg, 7. Juli 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der Greiffenberger AG haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären große Zustimmung erhalten. Alle zur Beschlussfassung gestandenen Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der erneuten Wahl der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wurden die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Stefan Greiffenberger, Dr. Antonio Fernández und Dirk Liedtke erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Die Amtszeit dauert bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr beschließt. Im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat erneut Herr Stefan Greiffenberger zu seinem Vorsitzenden und Herrn Dr. Antonio Fernández zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, den stellvertretenden Vorsitz jährlich zwischen den Herren Dr. Antonio Fernández und Dirk Liedtke wechseln zu lassen. Der Alleinvorstand der Greiffenberger AG, Herr Martin Döring, hat der heutigen Hauptversammlung ebenfalls über die operative Entwicklung im Jahresverlauf 2022 berichtet. Demnach weist der Greiffenberger-Konzern per Ende Mai Bruttoumsätze von 33,2 Mio. € aus. Dies entspricht einem rechnerischen Plus von 46 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse entfallen ausschließlich auf den Unternehmensbereich Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl. Der kumulierte Auftragseingang beläuft sich zum 31. Mai 2022 auf 33,6 Mio. € nach 25,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum - ein Plus von 34 %. Der Auftragsbestand per Ende Mai 2022 beträgt 22,7 Mio. € nach 19,2 Mio. € zum 31. Dezember 2021. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Er rechnet für das Geschäftsjahr 2022 damit, dass der Konzernumsatz der Greiffenberger AG im unteren zweistelligen Prozentbereich ansteigt. Nochmal zum Vergleich: 2021 lag der Konzern-Umsatz bei 58,7 Mio. €. Neben der rein mengenmäßigen Steigerung wird ein besonderer Fokus auf der Weitergabe der enormen Preissteigerungen im Vormaterialbereich, aber auch bei den Frachtkosten liegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin innerhalb des Intervalls von 2,0 Mio. € bis 5,0 Mio. € erwartet. Die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die weltweiten angespannten Markt- und Rahmenbedingungen insbesondere durch den Ukraine-Krieg und den Corona-Lockdown in Teilen Chinas nicht signifikant verschlechtern. Unter folgendem Link können die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2022 eingesehen werden: https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung/ Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger AG Martin Döring Vorstand Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212-261 Fax: 0821/5212-275 E-Mail: ir@greiffenberger.de

