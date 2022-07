Kurzmeldung: In diesen Stunden schießt der Aktienkurs von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 74,89 US$. Allein heute gewinnt der China-Titel in der Spitze +14%. In einem freundlichen Börsenumfeld präsentieren sich allen voran Green-Tech-Aktien wie losgelöst: Jinko-Wettbewerber Canadian Solar gewinnt heute +8,5%, die deutsche SMA Solar +5,5% und der Windenergie-Spezialist Nordex +8%. Marktführer hat alles in der Hand Der PV-Marktführer ...

