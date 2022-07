Die Hauptversammlung der AT&S hat eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021/22 beschlossen. Der Wert setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,78 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie. Ex-Dividenden-Tag ist der 26. Juli 2022, Nachweisstichtag der 27. Juli 2022 und Dividendenzahltag der 28. Juli 2022.

Den vollständigen Artikel lesen ...