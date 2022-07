Halle/MZ (ots) -



Eine Heizalternative zu besitzen, ist vernünftig. Diese auch zu benutzen, sollte sich jeder aber genau überlegen. So ist das Wärmen mit Elektroheizungen derzeit noch immer teurer als mit Erdgas. Es ist eine Notlösung, um im Fall des Falles nicht in einer kalten Wohnung zu sitzen. Kosten lassen sich damit nicht sparen.



Die Bundesregierung will noch stärker den Einbau von Wärmepumpen forcieren, die Gasheizungen ersetzen sollen. Kurzfristig ist das jedoch keine Alternative, da es zum einen an Wärmepumpen zum anderen an Installateuren mangelt. Zudem lassen sich nicht alle Häuser problemlos umrüsten. So erzeugen die Ventilatoren viel Lärm und in den Häusern müssen Fußbodenheizungen verlegt werden, weil die vorhandenen Heizkörper bei diesen Anlagen nicht mehr ausreichen.



