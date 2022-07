BUENOS AIRES/BALI (dpa-AFX) - Argentinien hat nach eigenen Angaben formell die Unterstützung Chinas für eine Mitgliedschaft in der Gruppe der Brics-Staaten erhalten. Dies ging am Donnerstag aus einer Mitteilung des argentinischen Außenministeriums hervor. Zuvor waren demnach der argentinische Außenminister Santiago Cafiero und sein chinesischer Kollege Wang Yi am Rande des G20-Außenministertreffens auf Bali zusammengekommen.

Zu den Brics-Staaten der aufstrebenden Volkswirtschaften gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Gemeinsam stehen sie für 42 Prozent der Weltbevölkerung und 24 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Argentinien möchte Mitglied werden. Die Mitgliedsländer unterstützten dieses Jahr bereits einen Vorschlag Chinas zur Erweiterung, ohne ein konkretes Land zu nennen. Im Juni nahm der argentinische Präsident Alberto Fernández auf Einladung Chinas an einem virtuellen Brics-Gipfel teil.

China ist der Mitteilung zufolge derzeit der zweitgrößte Handelspartner Argentiniens und das zweitgrößte Zielland für argentinische Exporte. Das südamerikanische Land ist hoch verschuldet und steckt in einer Wirschafts- und Regierungskrise./mfa/DP/jha