Tagesausblick für 08.07.: DAX setzt Erholung fort. Autobauer und Wasserstoffaktien gefragt!

Die Aktienindizes DAX, CAC40 und EuroStoxx50 setzten den gestern eingeschlagenen Erholungskurs heute fort. Investoren hoffen aufgrund der Stabilisierung am Ölmarkt auf einen nachlassenden Inflationsdruck. An den Anleihemärkten zogen die Renditen 10jähriger Staatspapiere zwar mehrheitlich leicht an. Dennoch notieren sie noch weit unter ihren jüngsten Höchstständen.

Zu den aktuell großen Verlierern zählen Edelmetalle wie Gold und Silber. Sie wurden in der Phase fallender Aktienmärkte nicht gesucht und können nun auch von den fallenden Renditen nicht profitieren. Rohstoffanleger haben vielmehr den Ölpreis im Blick. Nach zwei Handelstagen mit deutlichen Verlusten zog die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute wieder an. Damit wurde die 100 US-Dollar-Marke und die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 94,80 US-Dollar als Unterstützungsmarken zunächst bestätigt.

Unternehmen im Fokus

Deutsche Lufthansa flog in Richtung Widerstandsmarke von EUR 6 nachdem Großaktionär Kühne den Anteil auf 15,01 Prozent erhöhte. Die Deutsche Post testete eine wichtige Widerstandsmarke. Porsche gab nach positiven Analystenkommentaren kräftig Gas. Der gesamte Sektor zählte heute zu den größten Gewinnern. Überdurchschnittlich stark präsentierten sich heute auch Chemie-Aktien wie BASF, Covestro und Lanxess. Allerdings standen diese Titel in den vergangenen Woche kräftig unter Druck.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Global Green Technologies Index, Global Hydrogen Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Morgen werden in den USA Zahlen zum Pkw-Absatz im Juni veröffentlicht. Damit rücken die Aktien von Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW im Fokus.

Wichtige Termine

USA - Arbeitsmarktbericht

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.100/13.440/13.570 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.400/12.670 Punkte

Der DAX startete mit Kursgewinnen in den heutigen Handelstag und baute diese sukzessive aus. Bei 12.850 Punkten ging den Bullen jedoch die Puste aus. Damit bleibt die Widerstandsmarke bei 12.900 Punkten zunächst bestehen. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung bis 13.100/13.440 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex bei 12.440 Punkten eine solide Unterstützung.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.10.2020 - 07.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.07.2014- 07.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

