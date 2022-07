DJ Aktien Schweiz weiter auf dem Weg nach oben - Nestle einziger Verlierer

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Akteure an der Schweizer Börse haben sich auch am Donnerstag in Kauflaune gezeigt und die Kurse weiter nach oben getrieben. Ein positiver Impuls kam vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Es enthielt keine negativen Überraschungen, womit im späteren Verlauf des Juli mit dem nächsten Zinsschritt um 50 bis 75 Basispunkte zu rechnen ist. Weil die klare Mehrheit der Marktteilnehmer mit einer großen Erhöhung auf dann 2,25 bis 2,50 Prozent rechnet, dürfte dies auch weitgehend bereits eingepreist sein.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 10.941 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,97 (Mittwoch: 35,25) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Swiss Life mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 468,80 Franken. Berenberg senkte zwar das Kursziel für die Aktie, mit 635 nach zuvor 659 Franken liegt es aber weit über dem aktuellen Kurs. Entsprechend empfehlen die Analysten die Aktie auch weiter zum Kauf.

Der Kursrückgang bei Swiss Life um 25 Prozent seit Ende April erwecke den Eindruck ernster Probleme, dies treffe aber nicht zu, so die Begründung. Die Bewertung des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios stelle ebenso wie das strukturelle Wachstum und die Vermögensverwaltungs- und Versicherungsprodukte eine Unterstützung dar. Gebühren- und Provisionseinnahmen seien überraschend robust.

An zweiter Stelle rangierten ABB (+3,2%). Das Industriegüterunternehmen hat eine Vereinbarung mit dem schwedischen Kugellagerexperten SKF getroffen zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Automatisierungssprozessen. Nach einer bislang schon erfolgreichen Kooperation bei diversen Projekten, vertiefe man nun die Zusammenarbeit, hieß es.

Einziger Verlierer im Schweizer Leitindex war die als weniger zyklisch und damit weniger zinsempfindlich geltende Nestle-Aktie.

