Die Kryptowärhungen haben in den vergangenen Monaten ein regelrechtes "Blutbad" erlebt, allein der Bitcoin musste fast die Hälfte seines Wertes einbüßen. Katharina Gehra, CEO & Co-Founder von Immutable Insight, ist mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen dennoch nicht allzu beunruhigt. Sicherlich sei die makroökonomische Situation schwierig und unsicher, der Kryptomarkt agiert aber in vielen Teilen davon losgelöst. In diesem Markt gehe alles viel schneller, sowohl nach oben als auch nach oben. Im Grunde sei es egal, wo der Bitcoin steht, entscheidet sei im langfristigen Kontext, wie die Blockchain sich als Technologie durchsetze. Denn nur in diesem Bereich werde letzten Endes ein Wert generiert. Mehr dazu, und was für besonders für Privatanleger aktuell relevant ist, erläutert Katharina Gehra im Gespräch mit Martin Kerscher.