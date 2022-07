Berlin (ots) -Am heutigen Donnerstag wurde Ferda Ataman zur Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung gewählt. Die Personalie hatte bereits im Vorfeld für Ablehnung gesorgt.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, legt dar, dass eine Antidiskriminierungsbeauftragte, die ihrerseits einzig und allein durch Diskriminierung und verbale Ausfälle insbesondere gegen Deutsche bekannt wurde, nicht tragbar sei."Die Personalie Ataman kann nur als Provokation wahrgenommen werden: schließlich ist sie als Hetzerin, die nicht ohne Grund tausende Äußerungen in den sozialen Medien im Vorhinein ihrer Wahl löschen musste, in die Schlagzeilen geraten. Sie ist eine linke Aktivistin, die nicht für den Ausgleich von Kulturen steht sondern einen Spaltpilz in die Gesellschaft treiben wird."Die Teuerungen sind die Folge schlechter Politik.https://www.afd.de/preistreiber-stoppen/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5267953