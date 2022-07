Marktteilnehmern zufolge haben die Börsianer am Donnerstag einen Teil des zuletzt sehr hohen Pessimismusniveaus wieder ausgepreist.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag seinen Aufwärtstrend vom Vortag fortgesetzt. Marktteilnehmern zufolge preisten die Börsianer einen Teil des zuletzt sehr hohen Pessimismusniveaus wieder aus. Händler bezweifeln aber, dass der Anstieg wirklich von Dauer sein wird. Denn die Stimmung an sich sei weiterhin schlecht und lade die Investoren nicht zu grösseren Aktienkäufen ein.

