Börsenerfolg Sehr geehrte Leser/Innen, Das Problem beim Trading: Die meisten Trader setzen auf steigende Kurse, wenn der entsprechende Basiswert kurz davor ist einen Hochpunkt auszubilden. Der Markt dreht nach dem Einstieg kurze Zeit später in Gegenrichtung. Ebenfalls liegt es in der menschlichen Natur in der Nähe eines Tiefpunkts den Markt eine Spekulation auf noch tiefere Kurse einzugehen. Es wird zum falschen Zeitpunkt auf fallende oder steigende Kurse gesetzt. Das Schlimme ist…: Es kommt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...