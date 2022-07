The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2022



ISIN Name

CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC.

GB00BN326503 NAPSTER GROUP PLC LS 7,5

GB00B0D5V538 RAVEN PROPERTY GROUP LTD.

US88338N2062 THERAPEUTICSMD INC.DL-,10

XS0625859516 INVESTOR 11/23 MTN

