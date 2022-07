NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU vor den am 27. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer deutlichen Umsatzsteigerung im zweiten Jahresviertel. Die bereinigte Ebit-Marge dürfte aber nicht so stark von Währungseffekten profitieren wie der Umsatz. Die Gruppe scheine derzeit zudem nur begrenztem Druck durch die coronabedingten Verwerfungen in China ausgesetzt zu sein./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 12:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 12:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

