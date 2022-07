Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat seinen korrektiven Anstieg weiter fortgesetzt. Damit könnte sich der DAX in einem chancenreichen Setup in Form eines Triangles mit einer grossen Amplitude befinden. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Mit dem Unterschreiten der Marke 12432 lässt sich der Rücklauf seit 16297 wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart ...

