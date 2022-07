Frankfurt (www.fondscheck.de) - Angesichts der Abwärtstendenz am Aktienmarkt ziehen viele Fondsanleger*innen offenbar lieber die Reißleine, so die Deutsche Börse AG."Ukraine-Krieg und Rezessionsängste und nun auch noch wieder steigenden Corona-Zahlen, das sorgt für viel Unsicherheit. Niemand weiß, wie es weitergeht", erkläre Matthias Präger von der Baader Bank. Der Verkaufsdruck sei daher groß - allerdings bei deutlich niedrigeren Umsätzen als im ersten Quartal. Jan Duisberg von der ICF Bank spreche von einer kompletten Neubewertung. "Das ist schon ein Superlativ an Negativem, was am Markt zu verdauen ist." ...

