Die Aktien der Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna können auch am Donnerstag deutlich zulegen. Kurz vor Handelsende notiert BioNTech 4,4 Prozent im Plus, Moderna sogar 6,9 Prozent. Beide Werte laufen jetzt in Richtung ihrer März-Höchststände. Diese liegen bei 189,07 Dollar (BioNTech) und 188,00 Dollar (Moderna).Die Unternehmen profiteren dabei von wieder stärkeren Bestrebungen, was weitere Impfdosen angeht. Kanadas Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos beispielsweise sagte: "Wir werden nie vollständig ...

