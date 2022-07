Der Gadget-Hersteller Nothing, der nicht weniger als Apple herausfordern will, überrascht kurz vor der Vorstellung seines ersten Smartphones mit einem eigenen NFT-Projekt. NFT liegen allgemein im Trend - nun auch bei Nothing. Der Gadget-Hersteller, der in Kürze sein eigenes Smartphone auf den Markt bringen will, verkündete diese Woche sein eigenes NFT-Projekt. Auf Twitter schrieb Nothing dazu: "

Den vollständigen Artikel lesen ...