New York (ots/PRNewswire) -Die NMC begrüßt es, dass sich Shutterstock neben anderen großen Nachrichtenunternehmen für die Pressefreiheit, die Gestaltung der öffentlichen Politik und die Förderung einer unabhängigen redaktionellen Berichterstattung einsetztShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und kreative Workflow-Lösungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute bekannt, dass sie der News Media Coalition (NMC) beigetreten ist, einer internationalen Branchenorganisation, die globale Nachrichtenmarken, einschließlich großer Nachrichtenverlage und Nachrichtenagenturen, umfasst. Die Aufgabe der NMC besteht darin, die Möglichkeiten der unabhängigen Nachrichtenerfassung zu schützen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechte an geistigem Eigentum zu gewährleisten und Best-Practice-Vereinbarungen für den Nachrichtenbetrieb und die inhaltliche Freiheit der Mitglieder auszuhandeln.Die Mitgliedschaft ist ein bedeutender Schritt für Shutterstock und sein Editorial Business. Shutterstock Editorial setzt sich für eine freie Presse ein, die es Journalisten und Mitarbeitern ermöglicht, ohne willkürliche Einschränkungen über Ereignisse in der ganzen Welt zu berichten. Shutterstocks Newsroom, der im Mai 2021 gestartet wurde, verbindet ein etabliertes Team von mehr als 1.000 Journalisten, Fotografen und Videografen mit Nachrichtenteams auf der ganzen Welt und bietet so einen unvergleichlichen Zugang zu aktuellen Nachrichten, Exklusivberichten und Archivmaterial. Darüber hinaus unterhält das Editorial Business exklusive Content-Partnerschaften mit Condé Nast, 'epa', der LIFE Picture Collection, AP und A+E sowie eine bedeutende Präsenz bei globalen Veranstaltungen wie der englischen Premier League, den Screen Actors Guild Awards, den Academy Awards, den BAFTAs und anderen."Wir bewundern seit langem die wirkungsvolle Arbeit, die die News Media Coalition seit über 14 Jahren zur Förderung der Pressefreiheit in diesem speziellen Bereich leistet, und wir sind begeistert, dass wir einen Sitz am Tisch haben, um sowohl für unsere Journalisten als auch für unsere Beitragszahler einzutreten", sagte Candice Murray, Vice President of Editorial bei Shutterstock. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem NMC, um die Unabhängigkeit der Nachrichtenerfassung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Ereignisse von öffentlichem Interesse in den Bereichen Sport und Unterhaltung für Nachrichtenkonsumenten in aller Welt zugänglich sind."Andrew Moger, Vorstandsvorsitzender der News Media Coalition, sagte dazu: "Die NMC ist die einzige internationale Organisation der Nachrichtenbranche, die in diesem Bereich tätig ist. Da wir an Einfluss und Erfolg gewinnen, freuen wir uns über die Beteiligung von Shutterstock und die Unterstützung unserer Mission. Wir wissen, dass Shutterstock, wie andere große Nachrichtenmarken in unserer Mitgliedschaft, eine Fülle von Fachwissen und Branchenkenntnissen in das NMC einbringen wird. Shutterstock tritt unserem Vorstand in einer Zeit bei, in der eine freie Presse wichtiger denn je ist. Wir freuen uns darauf, gemeinsam an wichtigen politischen Themen zu arbeiten und dabei unsere Werte wie Integrität, Transparenz und journalistische Unabhängigkeit zu wahren und zu teilen."Informationen zu Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 405 Millionen Bilder und mehr als 25 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Splash News, die weltweit führende Entertainment-Nachrichtenagentur für Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen, Pond5, der weltweit größte Videomarktplatz, TurboSquid, der weltweit größte 3D-Inhaltsmarktplatz; PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine High-End-Bildsammlung; Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform und Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Informationen zu News Media Coalition (NMC)Die NMC ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz des Nachrichtensektors vor willkürlichen Kontrollen oder Beschränkungen der Nachrichtenerfassung, der Nachrichtenverbreitung, des Urheberrechts und der Nutzung von Inhalten einsetzt. 