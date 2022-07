DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Juli

=== *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Juni 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai 08:00 DE/Inlandstourismus Mai 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:15 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Klimastresstests für Banken 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:55 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei Wirstschaftstreffen in Aix-en-Provence 14:00 DE/Uniper SE, PK zu den Änderungen am deutschen Energiesicherungsgesetz (EnSiG) *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +250.000 gg Vm zuvor: +390.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,2% gg Vj *** 16:45 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft, München *** - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, Wolfsburg - EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Griechenland (Fitch), Türkei (Fitch) ===

