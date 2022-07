Trotz des Anstiegs der Preise bei Obst und Gemüse für die Verbraucher decken die Erzeuger die Kosten in den meisten Betrieben noch immer nicht. Hinter diesem Anstieg verbirgt sich eine ernste Realität basierend auf hohen Kosten und niedrigen Preisen in dem Feld und Spekulation und Missbrauch durch Zwischenhändler, so der Verband der Kleinerzeuger und Viehzüchter (UPA)...

