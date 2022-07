Die World Association of Apples and Pears (WAPA) hat die Zahlen der Bestände dieser Früchte am 1. Juni 2022 in den USA und Europa veröffentlicht. Die Zahlen zeigen, dass die Apfelbestände in Europa gegenüber 2021 um 18% angestiegen sind und 929.990 Tonnen erreichen. © WAPA Dieser Aufwärtstrend ist durch die relativen Anstiege bei Jonagold (49,7% mehr als...

