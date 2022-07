Die Saison mit deutschen Buschbohnen ist vor kurzem gestartet, und nach und nach steigen weitere Gebiete Deutschlands in die Ernte ein. Es sind ausreichende Mengen am Markt, Druck herrscht nicht, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com In der zurückliegenden 26. Woche verzeichnete die AMI erstmals einen Erzeugerpreis für deutsche...

