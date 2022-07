Nach 16 Jahren Dienst in dem Vorstand des World Potato Congress Inc. und in den letzten vier Jahren als Präsident hat Romain Cools entschieden, sich von dem WPC zurückzuziehen und trat mit Wirkung vom 1. Juli 2022 als Präsident und Hauptgeschäftsführer (CEO) von World Potato Congress (WPC) Inc. zurück. Foto © World Potato Congress Inc. Cools gab bekannt,...

