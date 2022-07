Die First Bancorp Inc. (ISIN: US31866P1021, NASDAQ: FNLC), Muttergesellschaft der First National Bank, zahlt eine Quartalsdividende von 0,34 US-Dollar an die Investoren. Die Auszahlung erfolgt am 22. Juli 2022 (Record date: 11. Juli 2022). Im Vergleich zum Vorquartal (0,32 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 6,3 Prozent. Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Damariscotta, Maine, 1,36 US-Dollar aus. Dies entspricht ...

