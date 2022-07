Der US-E-Commerce-Riese beteiligt sich an der Tochter Grubhub. Die Beteiligung ist Teil einer Partnerschaft, in deren Rahmen AMAZON den US-Prime-Nutzern eine einjährige Mitgliedschaft beimEssenslieferdienst anbietet. AMAZON erhält Optionen für einen Anteil von 2 % an Grubhub und hat die Möglichkeit, die Beteiligung auf 15 % zu erhöhen. JUST EAT TAKEWAY kündigte bereits im April und damit weniger als ein Jahr nach dem Kauf von Grubhub für 7,3 Mrd. $ an, einen Investor oder Bieter für das US-Geschäft zu finden. Die Aktie des niederländischen Essenslieferanten legte einen zweistelligenKurssprung hin. Zu einer Kaufempfehlung können wir uns trotz der guten News nicht durchringen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de